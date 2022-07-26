Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

26.07.2022 15:59
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden çok sayıda elektronik malzeme çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların H.İ.D ile E.M.Y olduğunu belirledi.

Adreslerinde yakalanan ve emniyete götürülen zanlıların ifadeleri doğrultusunda, çalıntı malzeme satın aldıkları gerekçesiyle M.B.B, M.N.U. ve Ö.A. de gözaltına alındı.

Şüpheli 5 kişinin işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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