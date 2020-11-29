Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin dün düzenlenen operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.

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