Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheli ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheli ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çakmak Mahallesindeki bir apartmandan çok sayıda ampul çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Sarıgüllük Mahallesinde yapılan denetim sırasında ise bir aracın çalıntı kaydının olduğunun tespit edilmesiyle araç sürücüsü şüpheli K.A. gözaltına alındı.

Güvenevler Mahallesinde bir inşaattaki demir malzeme hırsızlığı olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle birlikte şüpheli R.H. yakalandı.

Öte yandan Karşıyaka Mahallesinde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) işleminde hırsızlık suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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