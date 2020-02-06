Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, hırsızlık suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, Perilikaya Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 ses sistemi, 13 hoparlör, 1 el kamerası, 1 fotoğraf makinesi, 2 tablet, 1 led ekranı, 2 teyp başlığı, 1 oto teybi, 1 masaj aleti, 1 bilgisayar, 2 matkap, 1 elektrikli testere, 1 spiral, 1 anfi, 1 elektronik dağıtıcı, 2 elektrikli süpürge, 1 matkap, 5 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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