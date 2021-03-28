Gaziantep'te hırsızlık suçundan 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada