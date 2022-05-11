Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

11.05.2022 20:28
Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve sahte kimlik taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve sahte kimlik taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada durumundan şüphelendikleri S.Y'yi durdurdu.

Yapılan parmak izi incelemesinde sahte kimlik taşıdığı belirlenen S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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