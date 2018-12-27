Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Polisten Kaçamadı

Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Polisten Kaçamadı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ileçesinde 7 ayrı iş yerlerine girip hırsızlık yapan 4 şahıs polis ekiplerinin operasyonu sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Polisten Kaçamadı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ileçesinde 7 ayrı iş yerlerine girip hırsızlık yapan 4 şahıs polis ekiplerinin operasyonu sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 22 Aralık 2018 günü İslahiye Beyler mahallesinde bulunan bir iş yerine girip hırsızlık yaptığı belirlenen A. Ö. ve A, K. isimli şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yine İslahiye'de 24 Aralık 2018 günü Atatürk Mahallesi Güllühöyük caddesi üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık yapan Ö.D. ve H.E. isimli şüpheli şahıslar da suçüstü olarak yakalanırken, aynı şüpheli şahısların İslahiye ilçesinde son iki günde meydana gelen altı ayrı iş yeri hırsızlığı olaylarının da şüphelileri olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde ele geçirilen 99,50 TL para, 1 adet tıraş makinesi, 1 adet parfüm, 2 adet saç boyası, 1 adet tornavida, 2 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar kasası ve 19 paket sigara sahiplerine teslim edildi.

Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:34 Kaynak: İHA

Islahiye, Gaziantep, 3. Sayfa
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