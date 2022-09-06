İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçileri ile Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerinin yakalanması bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

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