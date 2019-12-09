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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
7 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Menderes Mahallesi'nde iki farklı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli 3 kadını gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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