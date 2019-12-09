Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Menderes Mahallesi'nde iki farklı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli 3 kadını gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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