Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
17 dakika önce
GAZİANTEP'te, özel okullardan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:27 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, özel okullardan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda bir işyerinden ve özel okullardan televizyon ve bilgisayar çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin; Y.M.C., C.M.A. ve B.O. olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 şüheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.
- Gaziantep
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