Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, özel okullardan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda bir işyerinden ve özel okullardan televizyon ve bilgisayar çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin; Y.M.C., C.M.A. ve B.O. olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 şüheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

- Gaziantep