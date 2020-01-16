Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandıGAZİANTEP'te, 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 araçtan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrası 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu saptanan ismi açıklanmayan kişi, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde de 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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