Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir sondaj aracı ile otodan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir sondaj aracı ile otodan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde park halinde bulunan sondaj aracının çalınması ve 1 Ocak'ta Sultan Abdulhamit Mahallesi'nde meydana gelen bir otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.T. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri takip sonucu Hafızpaşa Mahallesi'nde olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 8 kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Sondaj aracı ise Fevkani Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

Gaziantep, Aralık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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