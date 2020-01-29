Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet ve İstasyon Mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin M.C, olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.