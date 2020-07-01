Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te aracın aküsünü ve bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te aracın aküsünü ve bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Mithatpaşa mahallelerinde bir aracın aküsünü ve bir kişinin de cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Karşıyaka, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:01 Kaynak: AA

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