Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonları

Gaziantep'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonları

13 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 61 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 61 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şubat ayında yürüttükleri çalışmalarda, haklarında hırsızlık suçundan işlem yapılan 177 kişiden 32'si tutuklandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 231 şüpheli, yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili bir çalıntı otomobil, 2 motosiklet, çok sayıda inşaat malzemesi, 26 kredi kartı, 17 televizyon, 32 araç malzemesi, 35 telefon ve tablet, 300 dolar, 10 altın bilezik, 11 altın yüzük, küpe ve kolye ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili olarak da "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplam 305 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 29 zanlı, tutuklandı.

Bu kapsamda 1 kilo 708 gram esrar, 612,7 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram eroin, bin 443 uyuşturucu hap, 95 tabanca, 25 kurusıkı tabanca, 28 tüfek, 909 dolu fişek ve 20 bıçak ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızların Seyyar Satıcı Yalanı Polisi Kandırmaya Yetmedi Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

Brexit İçin Son 22 Gün Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]