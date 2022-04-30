Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

30.04.2022 14:55
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 6 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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