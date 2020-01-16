Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçlarına yönelik çalışmalarda 6 kişiyi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçlarına yönelik çalışmalarda 6 kişiyi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri, yağma ve hırsızlık suçlarından bir hükümlü ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçlarına yönelik çalışmalarda 6 kişiyi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri, yağma ve hırsızlık suçlarından bir hükümlü ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve yağma suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Konak Mahallesinde silahlı yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ayrıca hırsızlık ve silahlı yağma suçundan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan iki ayrı otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin 51 suç kaydı ve 4 ayrı hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs olduğunu belirlendi.

Zanlı, düzenlenen operasyona gözaltına alındı.

Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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