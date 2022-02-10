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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

10.02.2022 13:35
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 2 iş yerinden yağma ve 3 hırsızlık olaylarının zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 6 zanlı, adreslere yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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