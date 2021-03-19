Gaziantep'te hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-16 Mart tarihleri arasında ev ve iş yerlerindeki hırsızlık vakaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Operasyon sayesinde 19 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Kaynak: AA
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