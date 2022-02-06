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Gaziantep'te hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

06.02.2022 15:01
Gaziantep'te hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 12 hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 16 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol diğer 9'u ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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