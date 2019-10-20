Gaziantep'te hırsızlık yapan zanlılar Osmaniye'de yakalandı

Gaziantep'teki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden ikisi Osmaniye'de yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fidanlık Mahallesi'nde bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayı 4 kadının gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların Osmaniye'de ikamet ettiklerini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla şüphelilerden ikisini yakaladı.

Gaziantep'e getirilen zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.