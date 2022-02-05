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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlı tutuklandı

05.02.2022 16:36
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 9 hırsızlık olayını gerçekleştiren 11 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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