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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı

16.02.2022 16:57
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 21 hırsızlık olayını gerçekleştiren 19 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 19 şüpheli suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla diğer 10 zanlı ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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