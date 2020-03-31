Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Gaziantep'te 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallerinde 3 otomobil, 2 iş yeri ve 1 evdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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