Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 13 hırsızlık olayını gerçekleştiren 20 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 20 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.