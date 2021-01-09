Çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve Y.D, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede otomobillerden çeşitli malzemeler çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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