Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

24.02.2022 17:48
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 10 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. Zanlılardan 2'i adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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