GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D, A.K. ve G.Ö. tutuklandı, R.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 4 oto, 3 motosiklet ve bir evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim