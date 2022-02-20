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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

20.02.2022 11:41
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 20 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 20 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık işlemenin ardından serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Şehitkamil, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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