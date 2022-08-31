Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

31.08.2022 11:52
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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