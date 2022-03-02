Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 24 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 27 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adreslere düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 11'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.