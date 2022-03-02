Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

02.03.2022 09:59
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 24 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 27 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adreslere düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 11'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement