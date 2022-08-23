Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

23.08.2022 14:18
Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 13 zanlı suçüstü yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 zanlı serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için gaza bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
13:18 Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:15 Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement