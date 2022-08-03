Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı

03.08.2022 17:46
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki 22 farklı hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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