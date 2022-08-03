Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki 22 farklı hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika