Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

29.09.2022 17:00
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 28 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 16'sı serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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