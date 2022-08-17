Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı

17.08.2022 10:44
Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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