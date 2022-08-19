Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

19.08.2022 15:58
Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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