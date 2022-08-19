Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 6 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 şüpheli serbest bırakıldı.
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