Gaziantep'te hırsızlık zanlıları tutuklandı
1 saat önce
Gaziantep'te ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:57 Kaynak: AA
'te ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.Ö ve M.K. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler iki zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin hırsızlıktan çok sayıda dosyalarının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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