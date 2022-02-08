Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda kentteki 11 hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 16 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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