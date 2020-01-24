Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişi tutuklandı.
Ayrıca ikametten güvercin hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Olayla ilgili güvercin hırsızlığı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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