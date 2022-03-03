Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 20 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından olaylarla ilgili 24 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.