Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 45 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 45 şüpheliden 11'i tutuklandı

09.03.2022 15:06
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 45 şüpheliden 11'i tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Mart tarihlerindeki 36 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından olaylarla ilgili 45 şüpheli, çeşitli adreslerde yakalandı. Bazılarının suçüstü yakalandığı zanlıların adreslerindeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 45 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:13:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 45 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement