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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir evden televizyon çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binaya ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada binanın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin giriş katındaki bir dairenin kapısını kontrol edip üst kata çıktığı görülüyor. Görüntüye, zanlının televizyonla aşağı inmesi ve koşarak uzaklaşması yansıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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