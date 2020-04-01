Gaziantep'te hırsızlıklık şüphelisinin ikametinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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Gaziantep'te hırsızlıklık şüphelisinin ikametinden uyuşturucu çıktı
6 saat önce
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, ikametine çalıntı malzemelerle uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, ikametine çalıntı malzemelerle uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güzelyurt Mahallesinde bir evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çalıntı 2 televizyon, ses sistemi ve elektrikli motosikletin yanı sıra bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:58 Kaynak: AA
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