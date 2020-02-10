Gaziantep'te hokey sporu hızla gelişiyor - Son Dakika
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Gaziantep'te hokey sporu hızla gelişiyor

6 saat önce

Gaziantep'te son yıllarda hokey sporuna ilgi duyan çocuk ve gençlerin sayısında büyük artış meydana geldi.

Gaziantep'te hokey sporu hızla gelişiyor, System.String[]

Gaziantep'te son yıllarda hokey sporuna ilgi duyan çocuk ve gençlerin sayısında büyük artış meydana geldi.


Hokeyin Gaziantep'te her geçen gün daha fazla sevilen bir spor dalı olmasının yanında, sporcu ve taraftar sayısının da hızla artmasında Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Baş Antrenör Yusuf Kasım, Antrenör Ayşe Kasım ve Antrenör Mustafa Karalar'ın büyük katkısı bulunuyor.


Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'dan her zaman büyük destek gören Baş Antrenör Yusuf Kasım ve antrenörler, her yıl özellikle yaz aylarında yüzlerce çocuğun hokey sporuyla tanışmasını sağlıyor. Dünyada en popüler üçüncü spor dalı olan hokey, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük ilgi görüyor.


Daha önce Hokey Milli Takımı'nda da antrenör olarak da görev yapan Yusuf Kasım ile antrenörler Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'ın, Gaziantep'in hokey alanındaki Avrupa Şampiyonu Takımı Polisgücü Spor Kulübü'nün başarılarında da önemli rolü bulunuyor. Gaziantep'in hokey sporundaki başarıları, Türkiye'nin bu alandaki uluslararası gücünün de artmasına yol açıyor.


Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziantep'te açılan açık alan hokey sahasının da hizmete girmesiyle birlikte altyapı konusunda önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Bir taraftan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün diğer taraftan da Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ve diğer kulüplerin altyapısında her yıl binlerce çocuk sporcu yetiştirilmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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