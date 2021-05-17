Gaziantep'te horoz dövüştüren 8 kişiye 116 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde horoz dövüştüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 116 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yağdöver Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda horoz dövüşü için yaptırılan alandaki 8 kişiye kumar oynamak, Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 116 bin lira ceza kesildi.

Buradaki 22 horoz ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.