Gaziantep'te horoz dövüştürenlere rekor ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te horoz dövüştürenlere rekor ceza

12.03.2022 12:54
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere rekor ceza

Gaziantep'te dövüş için kurulan ring içerisinde 9 adet horoz ele geçirilirken, horoz dövüştüren 71 şahsa toplam 129 bin 149 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te dövüş için kurulan ring içerisinde 9 adet horoz ele geçirilirken, horoz dövüştüren 71 şahsa toplam 129 bin 149 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırarak yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde 9 adet horoz ele geçirildi. Operasyon sonucu 71 şahsın horoz dövüşü yaptırarak yasadışı bahis oynadığı tespit edildi.

Horoz dövüştürenlere rekor ceza

Horoz dövüşü yaptırarak yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 71 şahsa toplam 129 bin 149 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinde kurulan ring içerisinde ele geçirilen 9 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.

6 şüpheli şahsa adli işlem

Öte yandan, işyeri sahibi ile horoz dövüştüren 6 şüpheli şahıs hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlardan adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Para Cezası, Türk Lirası, Gaziantep, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te horoz dövüştürenlere rekor ceza - Son Dakika


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