Gaziantep'te hububat hasadına başlandı - Son Dakika

Gaziantep'te hububat hasadına başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 150 bin dekar arazide buğday ile 30 bin dekar arazide arpa hasadına başlandı.

Gaziantep'te hububat hasadına başlandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 150 bin dekar arazide buğday ile 30 bin dekar arazide arpa hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, hububatta 2020 yılı için hasat sezonunu açtıklarını söyledi.

İlçe genelinde 150 bin dekarda buğday, 30 bin dekarda ise arpa yetiştirildiğini aktaran Köse, mevsimsel yağışların güzel geçmesi dolayısıyla buğdayda rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğunu ifade etti.

Buğdayda sulu alanlarda dekar başına 750 kilogram, susuz alanlarda ise 500 kilogram hasat beklendiğini belirten Köse, arpada ise sulu alanlarda dekar başına 600 kilogram, susuz alanlarda ise 400 kilogram rekolte beklediklerini vurguladı.

Köse, ilçedeki Toprak Mahsulleri Ofisince alım yapılmayacağından çiftçinin lisanslı depoların bulunduğu en yakın Nurdağı ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerine yönlendirildiğini kaydetti.

İlçedeki hububat hasadının 20 güne kadar tamamlanması bekleniyor.

Bölge çiftçilerinden 350 dönüm arazide buğday ve arpa hasadı yapan Ali Alabacak da hükümet tarafından açıklanan hububat alım fiyatının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te hububat hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

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