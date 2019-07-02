Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hükümlüler için sinema etkinliği
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Gaziantep'te hükümlüler için sinema etkinliği

1 saat önce

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlüler için uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü münasebetiyle açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'te hükümlüler için sinema etkinliği, System.String[]
Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlüler için uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü münasebetiyle açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesinin sorumluluğunda kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi Cenani Konağı'nda yapılan açık hava sineması film gösterimine denetimli serbestlikten faydalanan 110 hükümlü ve aileleri katıldı. Maddi Durumu iyi olmayan hükümlülerden seçilen 110 kişilik hükümlü ve ailelerinden oluşan gruba nostaljik ortamda ikramlar eşliğinde "Gülen Gözler" filmi izlettirildi. Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Metehan Ocak'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan bazı hükümlüler ilk kez böyle bir ortamda film izleme imkanı bulduklarını dile getirdi. Denetimli Serbestliğin kendileri için böyle bir fırsat sağlamasından dolayı kendilerini mutlu ve değerli hissettiklerini ifade eden hükümlüler etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
Gaziantep, Güncel
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