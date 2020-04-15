Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Son Dakika

Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Ceza infaz kurumundan otobüslerle alınan hükümlüler memleketlerine götürüldü

GAZİANTEP - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasadan yararlanan Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin tahliyelerine başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 gün süren görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla tahliyeler başladı. Türkiye genelinde 93 bine yakın hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Gaziantep'te de yasadan yararlanan 600 civarındaki hükümlünün açık cezaevinden tahliyesi başladı.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Gaziantep Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlar ve şeritlerle kapatılan caddelere hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Ceza infaz kurumuna giren otobüslere 'sosyal mesafe' kuralına uygun şekilde az sayıda hükümlü bindirilerek tahliye işlemleri yapıldı.

Hükümlülerden Gaziantepli olanların adreslerine, diğer şehirlere gideceklerin de otobüslerle memleketlerine götürüleceği öğrenildi.