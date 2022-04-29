GAZİANTEP'TE, HUMMALI 'YUVALAMA' HAZIRLIĞI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, HUMMALI 'YUVALAMA' HAZIRLIĞI

29.04.2022 12:53

GAZİANTEP'te, kadınlar yöreye özgü yapılan ve yüzyıllardır kentte sadece Ramazan Bayramında kahvaltıda tüketilen 'yuvalama' için hummalı şekilde çalışıyor.

GAZİANTEP'te, kadınlar yöreye özgü yapılan ve yüzyıllardır kentte sadece Ramazan Bayramında kahvaltıda tüketilen 'yuvalama' için hummalı şekilde çalışıyor.

Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve geleneksel olarak sadece Ramazan bayramında kahvaltılarda tüketilen yuvalama yemeğini yapan kadınlar bir araya gelerek imece usulü çalışıyor. Ramazan ayının son haftalarına girilince kent genelinde hemen hemen her evde; içerisine pirinç unu, yumurta ve çekilmiş kuzu eti konulup yoğrulduktan sonra tek tek nohut büyüklüğünde yuvarlanan yemek bayram sabahı çorba gibi pişirilerek kahvaltıda tüketiliyor.

'HER GÜN BİR KOMŞUYA YAPARIZ'

Gaziantep'e özgü yapılan yuvalama yemeği için imece usulü çalıştıklarını söyleyen Birgül Kılıç, her gün bir komşuları için toplanıp yaptıklarını söyledi.

Yuvalamanın çok zahmetli ve meşakkatli olduğunu dile getiren Kılıç, tek başına bir kişinin çok zorlanacağını o yüzden de 5-6 kadın bir araya gelerek bu yemeği hazırladıklarını anlattı.

Bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği yuvalama için günler öncesinden hazırlık yaptıklarını ifade eden Birgül Kılıç, "Bayram günü sabah namaz vaktinde kalkarız. Eşlerimiz namaza gider onlar camiden gelene kadar yuvalamayla sofrayı hazır ederiz. Bayram yuvarlaması bizim için çok önemli bir yemek çeşididir. Bayrama özel bir yemek olan yuvalama aslında bir yardımlaşma örneğidir" dedi.

'BAYRAM KAHVALTILARIMIZIN OLMAZSA OLMAZI'

Yuvalama yemeğinin oldukça zahmetli bir yemek olduğunu hatırlatan ve yemeği hazırlayabilmek için birkaç kadının bir araya gelmesi gerektiğini belirten Hatice Uygur, yemeği sadece Gaziantep'teki kadınların bildiğini ve bayram sabahları kahvaltıların vazgeçilmezi olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Yuvalama bizim yöremize özel bir yemektir. Bunu sadece Gaziantep'te yapılır ve genellikle pirinçle yapılır. İçine et de konulur ve hamur olarak yoğrulur. Bayramlardan bir hafta önce yuvalama hazırlıkları yapmaya başlıyoruz. Bu bizim artık olmazsa olmazlarımızdan. Hayatımızın içerisine yerleşmiş bir kültür. Bunu bayram günü yapmazsak eksiklik hissetmiş oluruz. Bayram günü sabah erkenden kalkar nohutla etimizi haşlarız. İçine de pirincimizi ve yoğurdumuzu katarız. Bayram sabahında geleneksel olarak ilk bu yemeğimizi pişiririz. Sabah kahvaltıda bu tüketilir gelen misafirlerimize de bunu ikram ediyoruz."

GAZİANTEP'TE, HUMMALI 'YUVALAMA' HAZIRLIĞI
GAZİANTEP'TE, HUMMALI 'YUVALAMA' HAZIRLIĞI
GAZİANTEP'TE, HUMMALI 'YUVALAMA' HAZIRLIĞI
GAZİANTEP'TE, HUMMALI 'YUVALAMA' HAZIRLIĞI

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Kaynak: DHA

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